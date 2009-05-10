Petrol faturası yarı yarıya düştü

Küresel kriz sonrasında gerileyen üretim Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri faturasını da yarıdan fazla düşürdü. Yılın ilk çeyreğinde petrol ve petrol ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.8 azalarak 5 milyar 797.7 milyon dolardan 2 milyar 388.1 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemeye göre, Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin yatırım malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.5 düşüşle 6 milyar 981.2 milyon dolardan 4 milyar 294 milyon dolara gerilerken, hammadde ithalatı da aynı dönemde yüzde 44.2 azalışla 36 milyar 647.8 milyon dolardan 20 milyar 453 milyon dolar seviyesine düştü. Tüketim malları ithalatı ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 31.7 azalarak 3 milyar 647.7 milyon dolar oldu. Tüketim malları ithalatı geçen yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 338.6 milyon dolar olmuştu.



Binek otomobil ithalatı yüzde 49 azaldı



Tüketim mallarında en fazla ithalat düşüşü yüzde 49.1 ile motor benzinin de yaşandı. Motor benzini ithalatı 320.6 milyon dolardan 163 milyon dolara geriledi. Bunu yüzde 49 ile binek otomobilleri ithalatı izledi. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 1 milyar 93 milyon dolar olan binek otomobilleri ithalatı bu yıl 558 milyon dolar seviyesine düştü. Dayanıklı tüketim malları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 45.8 azalışla 463.2 milyon dolara, yarı dayanıklı tüketim malları ithalatı yüzde 22 azalarak 1 milyar 1 milyon dolara, dayanıksız tüketim malları ithalatı ise 15.7 azalarak 1 milyar 103 milyon dolara geriledi.



Doğalgaz ithalatı azaldı kömür ithalatı arttı



Türkiye ithalatta en büyük faturayı 3 milyar 613.5 milyon dolar ile doğalgaz ve mamul gaza öderken, doğal gaz ve mamul gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.8 azalış gösterdi. 2008 yılı Ocak-Mart döneminde doğalgaz ve mamul gaz ithalatına 4 milyar 564.7 milyon dolar ödenmişti. 2 milyar 388.1 milyon dolar ile ithalatta ikinci sırada yer alan petrol ve petrolden elde edilen ürünler ithalatında yüzde 58.8'lik düşüş görüldü. Demir ve çelik ithalatı yüzde 53.2 düşüşle 1 milyar 670.6 milyon dolar oldu. Motorlu kara taşıtları ithalatı yüzde 57.7 azalarak 1 milyar 328.5 milyon dolara, elektrik makineleri aksam, parçaları yüzde 42.4 azalışla 1 milyar 279 milyon dolara, diğer genel endüstri makine aksamları yüzde 36.3 azalarak 1 milyar 245.4 milyon dolara, methal cevheri, döküntüler, hurdalar ithalatı yüzde 46.2 azalarak 1 milyar 119 milyon dolara, güç üreten makineler ve araçlar ithalatı ise yüzde 36.1 azalarak 1 milyar 108.3 milyon dolara geriledi.



Yılın Ocak-Mart döneminde en fazla ithalat artışı yüzde 51 ile taş kömürü, kok ve biriket kömüründe görüldü. Taş kömürü, kok ve biriket kömürü ithalatı 583.8 milyon dolardan 881.9 milyon dolara ulaştı. İthalat artışı görülen bir diğer ürün ise diğer taşıt araçları oldu. Diğer taşıt araçları ithalatı aynı dönemde yüzde 9.5 artarak 511.3 milyon dolardan 559.8 milyon dolara yükseldi.



