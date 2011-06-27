Petrol düşüyor, benzin niye yerinde sayıyor?

T24

2,5 LİRASI DEVLETE



FİRMALAR KURA BAKIYOR



Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik rezervleri serbest bırakarak piyasaya müdahalesi sonrasında petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.Brent ham petrolü geçen haftaki kayıpların ardından düşüşünü bugün de sürdürdü ve dolardaki yükselişle varil başına 104 dolara geriledi. ABD ham petrolü ise 90 dolarda işlem görüyor.Türkiye'de benzin fiyatlarında belirleyici olan petrol türü Brent. Brent petrolündeki hareket içeride benzin fiyatlarını da etkiliyor.Benzinde son indirim 9 Haziran'da yapıldı ve 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,17 liraya çekildi. Ancak 9 Haziran'dan bu yana Brent tipi petrolün fiyatı yüzde 13.5 azalmasına karşın akaryakıt dağıtım şirketleri pompa fiyatında indirime gitmedi.DOLAR ARTIŞA GEÇİNCE...Petrol fiyatındaki artışı hemen zam olarak yansıtan firmalar son 18 günde yaşanan indirimi neden yansıtmadılar? Burada devreye doların yükselişi giriyor. 9 Haziran'da 1,57 olan dolar bugün 1,64 lirayı aştı. Bu da doların 18 günde yüzde 4.5 arttığı anlamına geliyor.Petroldeki düşüşe karşın dolardaki artış firmaları indirim yapmaktan vazgeçirmiş görünüyor. Bir başka deyişle petroldeki düşüşle indirim bekleyen sürücüler, dolardaki artışla şimdilik daha da bekleyecek gibi görünüyor.Avrupa'nın en pahalı benzini kullanan Türkiye'de pompadaki en büyük payı yüzde 60'la devlet alıyor. Yani bir litre benzine ödenen 4,17 liranın 2,5 lirası devlete gidiyor.Sektör temsilcileri de petrol fiyatlarındaki düşüşün hemen yansımayacağını belirtiyor. Firmalar kurdaki harekete bakarak benzinde indirim kararını alacak.