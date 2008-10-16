Petrol düştü uçak biletleri ucuzladı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi üzerine, British Airways ve Virgin Atlantic havayolları, yakıt fiyatlarındaki ve buna bağlı vergilerdeki düşüşü bilet fiyatlarına yansıtma kararı aldı.



Her iki havayolu firması da ekonomik sınıflardaki uçuşlara indirimi yansıtırken, Virgin Atlantic'in premium ve British Airways'ın "World Traveller Plus" sınıflarındaki uçuşlarda herhangi bir indirim yapılmadı.



Virgin havayollarının "ekonomi" ve British Airways'ın "World Traveller" sınıfında uçanlar için yakıt fiyatı ve vergilerdeki düşüşten sonra bilet fiyatları kısa mesafeler için 78 avrodan 68 avroya çekilecek. Uzun mesafeler içinse bilet fiyatları 109 avrodan 96 avroya indirilecek.



Temmuz ayında varili 147 dolar seviyesine kadar çıkan petrol fiyatları, şu sıralar 80 doların altında seyrediyor.



Yüksek yakıt maliyetleri son aylarda Oasis, Silverjet ve Zoom'ın yanı sıra seyahat şirketi XL'ın da iflas etmesinin sorumlusu olarak gösteriliyordu.

