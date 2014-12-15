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Ekonomi

Petrol düştü, Arap borsaları çöktü

Petrol fiyatlarının geçen hafta 5.5 yılın dibine inmesinden sonra Arap borsalarında büyük düşüşler yaşandı

15 Aralık 2014 13:30

Mısır’ın piyasa değeri olarak en büyük 30 şirketinin listelendiği  EGX30 endeksi Pazar günü sonunda yüzde 5.23 düştü. Endeksteki şirketlerin piyasa değeri 22 milyar Mısır poundu (3 milyar doların üzerinde) azaldı. Petrol fiyatlarının 62 dolar seviyesine düşmesinin ardından Mısır borsasının böyle büyük bir düşüşe geçtiği ifade ediliyor.

 

17.7 milyar dolar kayıp

 

AP’nin haberine göre, petrol fiyatlarının düşüşünden etkilenen tek ülke Mısır olmadı. Öte yandan Dubai borsası dün yüzde 7.6 düşerken Katar borsasındaki kayıplar yüzde 6’ya yaklaştı. Ayrıca Dubai borsasında ise geçen hafta petrol fiyatlarına bağlı olarak piyasa değeri kayıpları 17.7 milyar dolar seviyesine çıktı. Brent petrol sabah saatleri itibarıyla 62.3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

 

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