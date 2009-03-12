Petrol devi Total'dan büyük tensikat

Fransız petrol şirketi Total, Fransa'da 555 çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.



Şirkete ait rafinerilerle ilgili geliştirilen yeniden yapılanma planına göre hareket ettiklerini söyleyen şirket yetkilileri, 2013 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştirilecek bu işlemi, `İşten çıkarma' ya da `kovma' olarak tanımlamamak gerektiğini öne sürdü.



Total'in planı, bu 555 kişinin, `Gönüllü olarak işten ayrılmasını sağlamak' olarak özetlendi. Gönüllü ayrılmaların bir bölümü emekliliği gelenlerin çalışma hayatına veda etmeleri, kimi çalışanların erken emekli olması, kimilerininse şirket içinde pozisyon değiştirmesi olarak sıralanıyor.



Sendikalar 555 çalışanan yerlerine yenileri alınmayacağı için, Total'in planını, `tensikat' olarak adlandırmak gerektiğini bildirirken tepki gösterdi. Çalışma Bakanı Laurent Wauquiez, kararı `skandal' olarak değerlendirdiğini bildirirken geçen yıl 13.9 milyar Euro ile Fransa şirket tarihinin en büyük net karını açıklayan Total gibi bir firmanın, işçi çıkarmak bir yana, yeni istihdam yaratması gerektiğini öne sürdü. Total'in kararı, iktidardaki Halk Birliği Hareketi (UMP) Başkanı Xavier Bertrand ve ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) Başkanı Martine Aubry tarafından da sert dille eleştirildi.

