Petrol devi BP'ye Libya talip oldu

T24- Meksika’da meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle zor günler geçiren İngiliz petrol devi BP’nin Libya tarafından satın alınabileceği belirtiliyor.



Libya Devlet Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı sahibi Shokri Ghanem, BP hisselerinin düşmesinin kendisi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.



Walt Street Journal gazetesine konuşan Ghanem, “BP şu anda ilginç bir durumda ve hisse fiyatları yarı yarıya düştü ancak BP’ye hala güvenim var. BP’nin satın alınması için Libya Yatırım İdaresi’ne başvuracağım” diye konuştu.



Bir BP sözcüsü ise, şirketin yeni hissedarlara her zaman açık olduğunu ancak şu anda hiçbir satışın söz konusu olmadığını söyledi. Ancak geçen haftaki sert düşüşün ardından dün BP hisseleri borsaya yüzde 2'lik yükselişe başladı. Hisselerde bugün de yüzde 3'ün üzerinde yükseliş görülüyor.



İki gün önce BP tarafından yapılan açıklamada 6 milyar Euro'luk hissenin satılmasının planlandığı belirtildi.



585 bin 400 varil petrolün toplanmasına rağmen sızıntının tamamen kontrol altına alınamadığı, bunun ancak gelecek ay tamamlanacak iki boşaltma kuyusuyla mümkün olabileceği belirtiliyor. Boşaltma kuyularından birinin Temmuz sonuna kadar bitirilebileceği de öne sürülüyor.



3 MİLYAR DOLAR TEMİZLİĞE GİTTİ





BP sızıntı başladığından beri sızıntıyı durdurma ve temizleme çalışmaları için 3.1 milyar dolar harcadı.



Geçtiğimiz hafta Meksika Körfezi’ni vuran Alex fırtınası, temizleme çalışmalarını aksatıyor.