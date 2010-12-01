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Ekonomi

PETROL DAĞITICILARINA 60 BİN TON ŞARTI ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 12:16

-PETROL DAĞITICILARINA 60 BİN TON ŞARTI ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticareti ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorunda olacak. Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak hazırlanan inceleme raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulacak. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilecek. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı lisansı sahiplerine 1 yıl süreyle geçiş dönemi tanınacak. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler, geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenecek. Asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak.

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