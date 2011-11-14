-Petrol çalmaya çalışmışlar KOCAELİ (A.A) - 14.11.2011 - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir depodan sızan doğalgazın depoda yapılan kazı çalışması nedeniyle oluştuğu belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin yaklaşık 18 metre uzunluğunda tünel kazdığı NATO petrol boru hattına ulaşarak yakıt çalmayı hedefledikleri iddia ediliyor. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 95 Evler Kavşağı'nın yanında bulunan Mesut Zeren'e ait su arıtma işletmesinin deposundaki doğalgaz borusunun delinmesi ve gaz sızıntısının olması üzerine çalışma başlatan İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri, çelik borunun depoda yapılan kazı nedeniyle delindiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, yapılan incelemede depoda yaklaşık 18 metre uzunluğunda tünele rastladı. Tünelin yönünün ise yakınlarından geçen NATO petrol boru hattına doğru olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak bina sahibi Mustafa Z. ile işletmeci Mesut Z. ile işletmede çalışan 2 kişinin polis ekiplerince ifadelerine başvuruldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Öte yandan İZGAZ ekipleri söz konusu depoda iş makineleriyle delinen borunun onarılmasına başladı. Bu arada depodan doğalgaz kokusunun geldiğini fark eden çalışanlar İZGAZ, emniyet ve itfaiye ekiplerine haber vermişti. Olay yerine gelen İZGAZ ekipleri, binaya giden doğalgaz hattını kapatmış elektrikleri de kestirmişti. Emniyet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak D-100 karayolunun İzmit yönünü trafiğe kapatmıştı. İZGAZ yetkilileri, alınan önlemlerin ardından gazı tahliye etmiş, yol da yeniden trafiğe açılmıştı.