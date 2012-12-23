Petrol boru hattında yangın çıktı

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının Mardin'in Midyat ilçesinden geçen kesiminde yangın çıktı. Sızıntı nedeniyle çıktığı belirtilen yangınının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, Söğütlü ve Şenköy beldeleri arasında geçen Botaş'a ait Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında sızıntıdan dolayı çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Boru hattında çıkan yangın nedeniyle petrol akışının durdurulduğu ve yangını söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Yangının sabotaj olmadığı, daha önce sızıntı tespit edilen noktada meydana geldiği bildirildi.