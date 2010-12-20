Petrol boru hattında patlama: 27 ölü

T24

Devlet haber ajansı Notimex, patlamanın Puebla eyaletindeki küçük bir yerleşim yerinde sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.Yerel basın da çok sayıda otomobilin ve evin de hasar gördüğü patlamanın, petrol rafinesi ya da taşıma tesisleri yakınında meydana gelmediğini bildirdi.Yetkililer patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.