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Dünya

Petrol boru hattında patlama: 27 ölü

Patlamanın Puebla eyaletindeki küçük bir yerleşim yerinde sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

20 Aralık 2010 02:00

T24 - Meksika'nın orta kesiminde petrol boru hattında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü, 52 kişi yaralandı. 

Devlet haber ajansı Notimex, patlamanın Puebla eyaletindeki küçük bir yerleşim yerinde sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

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Yerel basın da çok sayıda otomobilin ve evin de hasar gördüğü patlamanın, petrol rafinesi ya da taşıma tesisleri yakınında meydana gelmediğini bildirdi.  


Yetkililer patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

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