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Dünya

Petrol boru hattında patlama: 100 ölü NAIROBI (A.A)

12 Eylül 2011 17:34

-Petrol boru hattında patlama: 100 ölü NAIROBI (A.A) - 12.09.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir gecekondu semtinde yangının ardından petrol boru hattında meydana gelen patlamada yüzden fazla kişinin öldüğü bildirildi. Polis yetkilileri, Sinai gecekondu semtiyle çevrili Lunga Lunga sanayi bölgesindeki şiddetli patlamada ölenlerin sayısının yüzü aştığını tahmin ettiklerini belirttiler. Bir mahalle sakini, boru hattında önce bir kaçak olduğunu, sonra insanların benzini almaya çalıştıklarını belirterek, "Sonra büyük bir patlama meydana geldi, alevler ve duman göğe yükseldi" diye anlattı.  Olay yerine bir ekip gönderen Kızılhaç'ın bir yetkilisi de patlamanın insanlar boru hattından petrol almaya çalışırken meydana geldiğini kaydetti. Basın mensupları da patlamadan sonra olay yerinde çok sayıda yanmış cesedin bulunduğunu bildirdiler.

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