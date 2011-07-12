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Dünya

PETROL BORU HATTINA SALDIRI EL ARİŞ (A.A)

12 Temmuz 2011 11:30

-PETROL BORU HATTINA SALDIRI EL ARİŞ (A.A) - 12.07.2011 - Mısır'da silahlı kişilerin, Ürdün ve İsrail'e giden bir petrol boru hattı terminalini havaya uçurduğu bildirildi. Yetkililer, şafak sökmeden az önce İsrail sınırı yakınındaki El Ariş kentinde bulunan terminale giren yüzleri maskeli saldırganların terminaldeki koruma görevlilerini dışarı çıkardıktan sonra terminali havaya uçurduklarını söyledi. Terminale giren saldırganların en az 4 kişi olduğunu belirten yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini kaydetti. Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Aynı petrol boru hattına daha öncede saldırılar düzenlenmiş ve yetkililer bu saldırılardan, durumlarından hoşnut olmayan bölgedeki bedevileri sorumlu tutmuştu.

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