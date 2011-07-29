-PETROL BORU HATTINA SABOTAJ BEYRUT (A.A) - 29.07.2011 - Suriye devlet televizyonu, ülkenin batısındaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenlendiğini duyurdu. Televizyonun haberinde, ''sabotajcıların'' Humus ile Tartus kentleri arasında Talkalah'da boru hattına bombalı saldırı düzenlediği kaydedildi. Haberde, patlamada can kaybı olup olmadığı ya da meydana gelen hasar konusunda bilgi verilmedi. Lübnan sınırı yakınındaki, muhaliflerin karargahlarından Talkalah, mayıs ayında güvenlik güçleri tarafından kuşatılmıştı. İnsan hakları eylemcileri, güvenlik güçlerinin kente müdahalesinde yaklaşık 35 kişinin öldüğüne ilişkin açıklama yapmıştı.