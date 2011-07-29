T24 LogoT24 Logo
Dünya

PETROL BORU HATTINA SABOTAJ BEYRUT (A.A)

29 Temmuz 2011 13:27

-PETROL BORU HATTINA SABOTAJ BEYRUT (A.A) -  29.07.2011 - Suriye devlet televizyonu, ülkenin batısındaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenlendiğini duyurdu. Televizyonun haberinde, ''sabotajcıların'' Humus ile Tartus kentleri arasında Talkalah'da boru hattına bombalı saldırı düzenlediği kaydedildi. Haberde, patlamada can kaybı olup olmadığı ya da meydana gelen hasar konusunda bilgi verilmedi. Lübnan sınırı yakınındaki, muhaliflerin karargahlarından Talkalah, mayıs ayında güvenlik güçleri tarafından kuşatılmıştı. İnsan hakları eylemcileri, güvenlik güçlerinin kente müdahalesinde yaklaşık 35 kişinin öldüğüne ilişkin açıklama yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24