Petrol bir yıla kadar 100 doları görebilir

T24 - ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son teşvik paketinin ardından, değer kaybeden dolar ham petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Petrol fiyatlarının gelecek yıl 100 dolara yükselmesi bekleniyor.



Petrolün varil fiyatı yılın büyük bir bölümünde 78 dolar civarında seyretti. Petrol fiyatlarının yatay seyrini koruması, bakır, altın, pamuk gibi emtiaların fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Küresel ekonomik büyüme, petrole olan talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlayacak kadar canlı olmadığından, ABD’deki petrol stoklarında büyük çaplı bir azalma olmadı ve Suudiler tedarikinin azalmaması için piyasaya yeteri kadar petrol sağladı.





PETROL 100 DOLARI GÖREBİLİR



Ancak petrol piyasasında dinamiklerin değişmeye başladığı bir sürece giriyor olabiliriz. ABD’li bankalar, JPMorgan Chase, Bank of America-Merrill Lynch, yaptıkları son çalışmalarda, merkez bankaları ekonomilerindeki canlanmayı tetiklemek için para basmaya devam ettikçe, ham petrol fiyatlarının gelecek yıl 100 dolara yükseldiği görebileceğini söyledi.



Fed’in 600 milyar dolarlık yeni varlık satın alma kararı, ABD’de faiz oranlarını aşağı çekip, doların daha fazla değer kaybetmesine neden olabilir. Yatırımcılar, bu nedenle büyük çaplı kazançlar elde etmek için petrol gibi emtiaya yönelebilir.



ABD merkezli finansal danışmanlık şirketi Newedge’in enerji araştırmaları masası şefi Antoine M. Halff, “Fed’in hareketleri, büyük bir ihtimalle fiyatları yukarı çekecek” dedi.



Halff, “Merkez bankaları, özellikle Fed, piyasaya daha fazla para aktardıkça, yatırımların emtiaya, özellikle de enerji cephesine kaydığını göreceğiz” dedi.



Halff, aynı zamanda Eylül ayı itibariyle petrol fiyatlarının yüzde 17 yükselerek, 86.96 dolara yükseldiğine de dikkat çekti.





GÖZLER OPEC’İN ÜZERİNDE



Petrol analistleri şu anda OPEC’in hareketlerine odaklanmış durumunda. Dolardaki değer kaybı, kartelin dolar üzerinden yapılan ihracatının kârlılığını düşüreceği için, petrol fiyatlarını yükseltebilir.



Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali AL-Naimi, Singapur’da katıldığı bir toplantının ardından, petrol fiyatlarının 70 ile 90 dolar arasında seyretmesinin tüketicilerin tercih edeceği bir şey olduğunu söyledi.



Goldman Sachs’ın enerji araştırmaları masası şefi David Greely, gelişmekte olan ülkelerdeki yükselişin, 2011’de petrol stoklarının azalmasına yardımcı olabileceğini söyledi.



Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), gelecek yıl petrol talebinin artacağını ve fiyatların en fazla 88 dolar seviyesine çıkabileceğini söyledi.







