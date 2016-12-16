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Ekonomi

'Petrol' anlaşmasının ardından piyasa ne zaman dengeye kavuşacak?

OPEC'in petrol arzının azaltılmasına ilişkin anlaşmasından bu yana piyasa dengesine yönelik tahminler farklılık gösteriyor

16 Aralık 2016 19:03

Küresel petrol fazlasını sona erdirecek geçtiğimiz haftaki OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) anlaşmasının ardından, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), OPEC, Suudi Arabistan ve ABD hükümetinin petrol piyasasına yönelik tahminleri birbirinden farklılık gösteriyor. Tahminler, 2017 yılının ilk yarısından 2018 yılına kadar geniş bir zamana yayılıyor.

Petrol piyasası ne zaman yeniden dengeye kavuşacağına ilişkin tahminler şöyle:

29 sanayileşmiş ülkeye danışmanlık sağlayan Paris merkezli UEA'nın tahminine göre, 10 Aralık'ta OPEC ile 11 diğer üreticinin arasında sağlanan anlaşma gelecek altı ay içerisinde üç yıllık arz fazlasını geri çevirmeye başlayabilir. OPEC'in tahmini ise stokların 2017 yılının ikinci yarısına kadar düşüşe geçmeyeceği yönünde.

ABD'de Enerji, Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre ise petrol piyasanın dengeye oturması için 2017 yılı bile çok erken bir tarih olabilir. Kurumun 6 ralık'taki son tahmini, petrol stoklarının 2017 yılında günlük 420,000 varil artacağı yönünde.

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