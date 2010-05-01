Petrol Alabama'yı da vurdu

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Alabama Valisi Bob Riley, yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin, "çevrelerine ve ekonomilerine ciddi bir tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini bildirdi.



Meksika Körfezi'nde yayılan petrol nedeniyle daha önce ABD'nin Louisiana ve Florida eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.