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Dünya

Petrol Alabama'yı da vurdu

Çevre felaketi Alabama'da da olağanüstü hal ilan ettirdi.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD'de, Meksika Körfezi'nde kıyıya 40 mil uzaklıkta İngiliz BP petrol platformundan 20 Nisan'daki patlama ve yangının ardından yayılan petrol nedeniyle Alabama Valisi de eyalette olağanüstü hal ilan etti.


Alabama Valisi Bob Riley, yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin, "çevrelerine ve ekonomilerine ciddi bir tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini bildirdi. 


Meksika Körfezi'nde yayılan petrol nedeniyle daha önce ABD'nin Louisiana ve Florida eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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