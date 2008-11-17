Petrol 56 doların altında

Japonya ekonomisinin durgunluğa girmesinin, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebini düşüreceği kaygılarını artırması nedeniyle petrol fiyatı 56 doların altına indi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı aralık ayı teslimi 1,11 dolar düşerek 55,93 dolara indi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 52 sentlik düşüşle 53,72 dolar oldu.



Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'nın, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 geriledikten sonra temmuz-eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 0,4 daralarak durgunluğa girdiği açıklanmıştı.



Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarının uluslararası ekonomik görünüm ve petrol tüketimine ilişkin kaygıların artması, ayrıca ABD dolarının değer kazanması yüzünden düştüğünü belirtiyorlar.



ABD ham petrolünün varil fiyatı, 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gördüğü 11 Temmuzdan bu yana yaklaşık yüzde 62 geriledi.



OPEC Başkanı: ‘Üretimde daha fazla kesinti mümkün değil



Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Şekip Halil, örgütün bu ay petrol üretiminde daha fazla kesintiye gitmesinin mümkün olmadığını söyledi.



İran'ın, OPEC'in 24 Ekimde kararlaştırdığı gibi günlük üretimin 1,5 milyon varil kısılmasına ek olarak, günlük üretimin en az 1 milyon varil daha kesilmesi çağrısını değerlendiren Halil, son kesintiyle ilgili verileri toplamadan önce örgütün bir karara varmasını beklemenin gerçekçi olmayacağını ifade etti.



İran'ın petrol üretiminin daha fazla kısılması çağrısının bir "temenni" olduğunu belirten Halil, "Kahire'de yapılacak toplantıda gerçekçi bir karara varmak için yeterli veriye ulaşmak mümkün değil" dedi.



OPEC üyeleri 29 Kasımda Mısır'ın başkenti Kahire'de özel bir toplantıda biraraya gelecekler.



Petrol üretiminde kesinti kararının, OPEC'in Cezayir'in Oran kentinde 17 Aralıkta yapacağı toplantıda ele alınabileceği belirtilirken, Halil, "Oran'da doğru bir karara varmak için gerekli bütün bilgilere sahip olacağız" diye konuştu.



Cezayir'de uluslararası petrol konferansı sırasında gazetecilere açıklama yapan Halil, petrol tüketicileri OPEC'in kararlarının etkisini hissedinceye kadar fiyatlardaki düşüşünün muhtemelen devam edeceğini bildirdi.



"Şu anda piyasa bizi ciddiye almıyor, çünkü örgütün bazı üyeleri kotaları tam olarak uygulamıyor" diyen Halil, hangi ülkelerin üretimde kesintiye gitmediğine ilişkin bilgi vermedi ve OPEC'in kararları uygulama gücü bulunmadığını belirtti.



Kotalara uymayan ülkeler için tek cezanın, fiyatların düşmeye devam etmesi nedeniyle gelirlerindeki azalma olacağını ifade eden Halil, "petrol için dengeli fiyat varil başına 70 ila 90 dolar olmalı" dedi.



Öte yandan Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed El-Alem de OPEC petrol üretiminde kesintiyi kabul etmesi halinde üretimi azaltacaklarını söyledi.



Dünyanın petrol üretiminin yüzde 40'ını karşılayan OPEC, ekim ayında günlük petrol üretimini 1,5 milyon varil azaltmayı kararlaştırmış, ancak bu kesinti de petrol fiyatlarındaki düşüşü engellememişti.

