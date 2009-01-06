Petrol 50 doların üzerine çıktı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki doğalgaz anlaşmazlığının petrol arzına ilişkin kaygıları artırması, petrol fiyatını 50 doların üzerine çıkardı.



ABD ham petrolünün varil fiyatı şubat ayı teslimi 1,20 dolar artarak 50,01 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 2 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 50,10 doları gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,76 dolar yükselerek 51,38 dolar oldu.



Ortadoğu’daki gerginlik, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arzı kısması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz anlaşmazlığı, 19 Aralık’ta 32,40 dolara kadar inen petrol fiyatının yüzde 50’den fazla artmasına yol açtı.



MF Global şirketinden Rob Laughlin, “Petrol fiyatları siyasi konular nedeniyle desteklenmeye devam edecek, doğalgaz ya da Gazze ile bağlantılı olarak...” dedi.



OPEC, geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören petrol fiyatındaki düşüşü durdurmak için Eylül 2007’den bu yana günlük petrol üretimini üç kez azalttı.

