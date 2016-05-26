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Ekonomi

Petrol 6 aydır ilk kez 50 doları aştı

Brent ham petrolün varil fiyatı, 4 Kasım'dan bu yana da en yüksek seviyeye çıktı

26 Mayıs 2016 13:23

Brent petrolü, ABD petrol stokunun beklenenden daha fazla azalması ve buna bağlı olarak küresel arz fazlasının azalması ile birlikte, altı ayı aşkın süre sonra ilk kez varil başına 50 doların üzerinde işlem gördü.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli kontratlar Londra'da, Çarşamba günü yüzde 2.3 tırmandıktan sonra, yüzde 0.7 daha yükselerek 4 Kasım'dan bu yana en yüksek güniçi seviyeye ulaştı. Enerji Enformasyon İdaresi'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD petrol stoku geçen hafta 4.23 milyon varil düştü. OPEC yetkililerinşn gelecek hafta bakanların katılacağı toplantı öncesi gerçekleştirdikleri hazırlık toplantısında üretimin dondurulması görüşülmedi ve bu durum, grubun piyasa payını korumaya yönelik stratejisini sürdüreceğini işaret ediyor.

Sydney'de CMC Markets baş analisti Ric Spooner, "Petrol fiyatlarını yönlendiren ilkk faktör ABD petrol stoklarındakigüçlü düşüş. Bu durum fiyatların yukarı yönde hareket etmesine yardımcı oluyor," dedi ve "Piyasa henüz fiyatların düşmesini sağlayacak kötü bir haber almadı, ancak fiyatlar 50 dolara yaklaştıkça zorlanabilir. Zira halen stoklar yüksek" şeklinde görüş bildirdi.

Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 34 sent yükselerek varil başına 50.08 dolara kadar yükseldikten sonra, Hong Kong saati ile 09:30'da 50.06 dolara geldi. Kontrat Çarşamba günü 1.13 dolar artarak 49.74 dolardan kapanmıştı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi Batı Teksas petrolüne (WTI) kıyasala 17 sent primli işlem gördü.

WTI, Nymex piyasasında, 32 sent yükselerek varil başına 49.88 dolara kadar çıktı. Kontrat Çarşamba günü 94 sent yükselerek 49.56 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 59 altındaydı.

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