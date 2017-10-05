Petrol, 3 günlük kayıplarını korudu

Petrol , ABD ham Petrol ihracatındaki artışın küresel arz fazlasının süreceği endişelerini canlandırmasıyla birlikte üç günlük kayıplarını korudu.

Bloomberg'de yer alan habere göre New York'da işlem gören vadeli kontratlar Perşembe günkü işlemlerde yatay seyretti. Resmi verilere göre ABD'de ham Petrol ihracatı -üretimin de artmasıyla birlikte- geçen hafta rekor seviyeye yükseldi.

Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin'e göre petrol üreticisi ülke OPC'in arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusuna sıcak yaklaşıyor fakat kesin bir karar vermek için Mart ayında süresi dolacak olan mevcut anlaşmanın sonlarına kadar bekleyecek.

Sydney'de Fat Prophets analisti David Lennox, "Bu ihracat rakamları piyasanın uykusunu kaçırıyor. Küresel arzı artırıyor, ve bu büyük bir ihtimalle arz fazlası" dedi.

Kasım vadeli WTI petrol kontratları, Singapur saatiyle 12:37'de varil başına 49.94 dolar seviyesinden işlem gördü. Toplam hacim 100 günlük ortalamanın yüzde 59 altında seyretti.

Londra'da işlem gören Aralık vadeli Brent petrol kontratları 3 cent artarakvaril başına 55.83 dolardan alıcı buldu.