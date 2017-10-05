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Ekonomi

Petrol 3 günlük kayıplarını korudu

New York'da işlem gören vadeli kontratlar Perşembe günkü işlemlerde yatay seyretti

05 Ekim 2017 12:56

Petrol, ABD'nin ham petrol ihracatındaki artışın etkisiyle üç günlük kayıplarını korudu.

Petrol , ABD ham Petrol  ihracatındaki artışın küresel arz fazlasının süreceğini endişelerini canlandırmasıyla birlikte üç günlük kayıplarını korudu.

New York'da işlem gören vadeli kontratlar Perşembe günkü işlemlerde yatay seyretti. Resmi verilere göre ABD'de ham Petrol  ihracatı -üretimin de artmasıyla birlikte- geçen hafta rekor seviyeye yükseldi.

Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin'e göre petrol üreticisi ülke OPC'in arz kısıntısı anlaşmasının uzatılması konusuna sıcak yaklaşıyor fakat kesin bir karar vermek için Mart ayında süresi dolacak olan mevcut anlaşmanın sonlarına kadar bekleyecek.

Sydney'de Fat Prophets analisti David Lennox, “Bu ihracat rakamları piyasanın uykusunu kaçırıyor. Küresel arzı artırıyor, ve bu büyük bir ihtimalle arz fazlası” dedi.

Kasım vadeli WTI petrol kontratları, Singapur saatiyle 12:37'de varil başına 49.94 dolar seviyesinden işlem gördü. Toplam hacim 100 günlük ortalamanın yüzde 59 altında seyretti.

Londra'da işlem gören Aralık vadeli Brent petrol kontratları 3 cent artarakvaril başına 55.83 dolardan alıcı buldu.

 

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