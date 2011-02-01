Petrol 2008'den beri ilk kez 100 doları geçti

T24 - Mısır'da yönetime karşı baş gösteren olayların Orta Doğu'ya da yayılacağı endişesi piyasaları tedirgin ederken, altın, dolar, petrol gibi güvenli limanlar ile emtia ürünlerine talebi artırdı. İngiliz Brent tipi petrolün varil fiyatı 2008'den beri ilk defa psikolojik 100 dolar sınırını geçti.



Mısır'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protesto dalgasının, Suudi Arabistan gibi diğer otokratik yönetime sahip rejimlere de sıçrayacağı ve dünya petrol arzını tehlikeye atacağı korkusuyla 13 Mart teslimi Brent tipi petrolün varil fiyatı 101.70 dolara kadar çıktı. Brent petrolün fiyatı daha sonra hafif gevşeyerek 100.50 dolara indi.

ABD ham petrolünün varil fiyatı da 92 dolara çıktı. İki petrol tipi arasındaki makasın açılmasının arkasında taşıma ve depolama maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Mısır'daki olayların önemli petrol arz rotalarından biri olan Süveyş Kanalı'ndaki güvenliği tehdit edeceği ve rota değişikliklerinin maliyeti artıracağı beklentisi de petrol fiyatlarını etkileyen diğer önemli risk olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de iyi gelen ekonomik verilerin artırdığı iyimserlik de petrol talebinde artışa olacağı beklentilerini güçlendiriyor.

Mısır'da bugün düzenlenecek olan ve yaklaşık 1 milyon kişinin katılması beklenen protesto gösterisinin yarattığı endişenin, petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor.



Diğer piyasalarda ise Mısır'daki kaygılara tepki olarak Cuma ve Pazartesi ilk işlemlerde görülen gerileme uzun sürmedi. ABD ve Avrupa borsaları yüzde 0.5 ile yüzde 1 arasında artışlar kaydetti.



Geçen hafta sert düşen ve güvenli liman olarak görülen altın da hafif yükselerek 1,340 dolara yakın seyrediyor.



Euro/dolar paritesi ise euro bölgesinde dün beklenenden yüksek gelen enflasyon sonrası yoğunlaşan faiz artırımı beklentisiyle yeniden 1.37 seviyesinin üzerine çıktı. İçerde ise euro/TL 2.18, euro/dolar ise 1.59 seviyesinde bulunuyor.



