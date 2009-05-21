Petrobras'tan Karadeniz'e dev yatırım

Petrobras iki yılda Karadeniz petrolü için 330 milyon dolar yatıracak. İlk sondaj 2010'da.



Brezilyalı petrol ve gas şirketi Petrobras önümüzdeki iki yılda Karadeniz'de petrol arama çalışmaları için 330 milyon dolar yatırım yapacak.



İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Brezilya İş Forumu'nda konuşan şirketin Uluslararası Yönetici Direktörü Jorge Zelada, Türkiye'de 130 milyon dolarlık bir yatırıma giriştiklerini, 2010 yılında ise 200 milyon dolar daha ilave yatırım yapılacağını belirtti.



TPAO ile birlikte bir anlaşma imzaladıklarını anımsatan Zelada, bu çerçevede arama-çıkarma çalışmalarını Karadeniz'de sürdüreceklerini ifade etti.



İlk sondaj 2010'da



Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Zelada, sondaj çalışmalarına 2010 yılının başında başlayacaklarını da belirtti.



Zeleda şöyle devam etti:



“Sondaj işlemlerinin başarısına göre yapacağımız toplam yatırım miktarı belli olacak. TPAO ile bir anlaşmamız var. Bu anlaşma doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Zaman içinde bünyemize başka şirketler katılabilir. Bu zamanın göstereceği bir şey. Şu an için net bir şey söyleyemem. Karadeniz'de petrol olduğuna yönelik elimizde hiçbir kanıt yok. Risk alıyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmalar orada güzel potansiyel olduğunu gösteriyor. İlk aşamaya bu yüzden başladık. Bir sonraki aşama da sondaj olacak. Umutluyuz.”



Chevron Exxon Mobil ile görüşmeler



Enerji tüketiminini büyük bölümünü ithal kaynaklardan sağlayan Türkiye, bunu azaltmak için Chevron ve Exxon Mobil gibi dünyanın büyük enerji şirketleri ile petrol arama anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye bu firmalar ile Karadeniz ve Güneydoğu'da ortak petrol aramayı hedefliyor.



TPAO tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Karadeniz'de 10 milyar varil ve 1.5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Yine TPAO, sondaj çalışmalarının önümüzdeki üç yıl içinde başlaması durumunda ilk sevkiyatın 2017 ila 2018 yılları arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.



