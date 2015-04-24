Petrobras'taki yolsuzluğun faturası 2 milyar dolar

Brezilya'da devlet petrol şirketi Petrobras'ın yolsuzluk nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Piyasa değerinde 14,8 milyar dolarlık kayıp yaşayan şirketin geçen yılki muhasebe kayıtlarına göre, toplam kayıpsa 7,2 milyar dolar.

Petrobras'ta büyük bir yolsuzluk skandalı yaşanmış ve şirketin açtığı kârlı ihalelerde rüşvet alındığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Dilma Roussef'in de bir dönem şirketin yönetim kurulunun başında bulunması, cumhurbaşkanını ve hükümeti protestoların hedefine taşımıştı.

Roussef aklandı, soruşturma devam ediyor

Geçen ay yüz binlerce Brezilyalı tarafından protesto edilen Roussef skandalla ilgisi olduğuna yönelik iddiaları yalanlamış ve başsavcılığın açtığı soruşturmada aklanmıştı.

Meclisin her iki kanadının başkanlarının da aralarında bulunduğu 40'tan fazla üst düzey siyasetçi hala soruşturma geçiriyor.