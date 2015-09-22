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Deutsche Welle

Petrobras davasında karar açıklandı

Brezilya'yı sarsan yolsuzluk skandalında ilk mahkûmiyet kararları verildi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in lideri olduğu İşçi Partisi'nin eski mali işler sorumlusu Joao Vaccari Neto, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Eylül 2015 15:02


Brasilia'daki bir mahkeme Joao Vaccari Neto'yu yolsuzluk, kara para aklama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının sabit olduğuna hükmetti.

Mahkemeye göre bu yılın nisan ayına kadar iktidardaki İşçi Partisi'nin mali işler sorumlusu olarak görev yapan Joao Vaccari Neto, devlete ait petrolcülük şirketi Petrobras'ın iş ortaklarından 954 bin euro rüşvet aldı. Rüşvet geliri daha sonra partinin diğer üyelerine aktarıldı.

Tutuklu olarak yargılanan Vaccari hakkında iki dava daha devam ediyor.

Devlet Başkanı Rousseff zor durumda kaldı

Petrobras'ın eski yöneticilerinden Renato Duque de rüşvet aldığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Petrobras skandalı, 2003 – 2010 yılları arasında şirketin denetim kurulu başkanlığını yapan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i zor durumda bıraktı. Yolsuzluk skandalıyla birlikte 13 senatör ve 22 milletvekilinin adı gündeme geldi.

Brezilya İşçi Partisi'nin kasasına Petrobras rüşvet gelirlerinden 177 milyon euro aktarıldığı ileri sürülüyor. 2004 – 2014 yılları arasında Petrobras'ın ihaleye fesat karıştırılarak yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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