Petro-kimya devinden rekor zarar

Hollanda’nın çokuluslu petro-kimya devi Akzo-Nobel, geçen yılı, bir milyar Euro zararla kapadı.



Şirketin Arnhem’deki merkezinden yapılan açıklamada, ortaya çıkan zararın küresel ekonomik krize bağlı olarak geçen yılın son üç aylık döneminde gerçekleştiği belirtildi.



Özellikle boya ürünlerinde dünya düzeyindeki satışlarda görülen gerilemenin, zararın büyük olmasında etkili olduğu kaydedildi.



Akzo Nobel, 2007 yılında 600 milyon Euro kâr elde etmişti



Verilen bilgiye göre şirket, ortaya çıkan zararın olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için işten çıkarmalar dahil hızla yeniden yapılanmaya gidecek ve üst yöneticilerin maaşlarında artırma yapılmayacak.



Akzo Nobel’in, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80 ülkede çoğunluğu boya alanında olmak üzere üretim birimleri bulunuyor ve bu fabrikalarda toplam 60 bin dolayında kişi çalışıyor.



