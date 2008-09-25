Petric Hamburg'u taşıdı: 2-0



Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Hamburg evinde, Bochum'u 2-0 mağlup etti.



Nordbank Arena'da ilk yarısı da ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın golleri 9 ve 90. dakikalarda Hırvat golcü Petric'ten geldi.



Ligdeki son maçında Wolfsburg'a 3-0 mağlup olan Hamburg bu galibiyet ile moral buldu. Ligde de iyi sonuçlar alamayan Bochum, bu sonuçla kupaya da veda etmiş oldu.



ALMANYA KUPASI'NDA DİĞER SONUÇLAR:



Oberneuland 0 - 7 Wolfsburg

Offenbach 0 - 2 Karlsruher Sc

Wehen 1 - 0 Aachen

Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen

Schalke 04 2 - 0 Hannover 96

1860 M. 0 - 0 Duisburg

Cottbus 3 - 0 Mönchengladbach

E.Aue 1 - 2 Werder Bremen

Frankfurt 1 - 2 Hansa Rostock

Mainz 05 3 - 1 Köln

