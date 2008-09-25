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Spor

Petric Hamburg'u taşıdı: 2-0

25 Eylül 2008 03:00


Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Hamburg evinde, Bochum'u 2-0 mağlup etti.

Nordbank Arena'da ilk yarısı da ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın golleri 9 ve 90. dakikalarda Hırvat golcü Petric'ten geldi.

Ligdeki son maçında Wolfsburg'a 3-0 mağlup olan Hamburg bu galibiyet ile moral buldu. Ligde de iyi sonuçlar alamayan Bochum, bu sonuçla kupaya da veda etmiş oldu.

ALMANYA KUPASI'NDA DİĞER SONUÇLAR:

Oberneuland 0 - 7 Wolfsburg
Offenbach 0 - 2 Karlsruher Sc
Wehen 1 - 0 Aachen
Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen
Schalke 04 2 - 0 Hannover 96
1860 M. 0 - 0 Duisburg
Cottbus 3 - 0 Mönchengladbach
E.Aue 1 - 2 Werder Bremen
Frankfurt 1 - 2 Hansa Rostock
Mainz 05 3 - 1 Köln

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