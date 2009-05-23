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Spor

Petravicius Rytas'ta kalmaktan yana

23 Mayıs 2009 14:59


Lieutuvos Rytas'ı şampiyonluğa taşıyan Marijonas Petravicius, yeni sezonda da takımında kalmak istediğini söyledi.


Eurocup 8’li finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilen ve takımı Lieutuvos Rytas’ı şampiyonluğa taşıyan Marijonas Petraviçius bir sezon daha Vilnius ekibinde geçirmek istediğini söyledi.

2.08 boyundaki oyuncu www.krepsinis.net sitesine verdiği röportajda Rytas’ta mutlu olduğunu dile getirirken, "Önümüzdeki sezon da Lieutuvos Rytas’ta oynamak istiyorum" diye konuştu. Rytas’a geldiği günden bu yana takımın en önemli oyuncularından biri olan Petraviçius, bu sezon da takımı ile EUROCUP şampiyonluğunun yanısıra, Litvanya Ligi’nde de mutlu sona ulaşmıştı.

Önümüzdeki transfer döneminde bir çok takımın hedefi olacağı tahmin edilen 29 yaşındaki pivot Rytas adına mücadele ettiği 15 EUROCUP maçında 12.9 sayı ve 6.9 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı. Petraviçius’un 22 Litvanya Ligi maçındaki istatistikleri ise 14.2 sayı ve 6.2 ribaund.

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