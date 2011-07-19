-PETRAEUS TÜRKİYE'DEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını dün sabah devreden ve ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'dan ayrıldı. Petraeus'un ülkesine dönmek üzere özel uçakla Esenboğa Havalimanından ayrıldığı belirtildi. David Petraeus, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün akşam bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yetkililerle de bir araya gelen Petraeus, temaslarında Afganistan'daki son durum hakkında Türk yetkililere bilgi vermişti. Türkiye'ye Afganistan operasyonuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden Petraeus, Türkiye'yi bölgede üstlendiği lider rol dolayısıyla da kutlamıştı. NATO güçlerinin komutanı Orgeneral Petraeus, dün düzenlenen resmi törenle görevini Amerikalı meslektaşı John Allen'a devretmişti. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığına atanan Petraeus, yeni görevine Eylül ayında başlayacak. Petraeus'un Ankara'nın ardından Berlin'e geçmesi bekleniyor.