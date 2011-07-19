T24 LogoT24 Logo
Gündem

PETRAEUS TÜRKİYE'DEN AYRILDI ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 13:33

-PETRAEUS TÜRKİYE'DEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını dün sabah devreden ve ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'dan ayrıldı. Petraeus'un ülkesine dönmek üzere özel uçakla Esenboğa Havalimanından ayrıldığı belirtildi. David Petraeus, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün akşam bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından yetkililerle de bir araya gelen Petraeus, temaslarında Afganistan'daki son durum hakkında Türk yetkililere bilgi vermişti. Türkiye'ye Afganistan operasyonuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden Petraeus, Türkiye'yi bölgede üstlendiği lider rol dolayısıyla da kutlamıştı. NATO güçlerinin komutanı Orgeneral Petraeus, dün düzenlenen resmi törenle görevini Amerikalı meslektaşı John Allen'a devretmişti. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığına atanan Petraeus, yeni görevine Eylül ayında başlayacak. Petraeus'un Ankara'nın ardından Berlin'e geçmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24