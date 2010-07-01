Petraeus NATO müttefiklerine 'devamlılık' vadetti

T24- Afganistan'daki Amerikan ve NATO kuvvetlerinin yeni komutanı olarak atanan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, görevindeki ilk gününde NATO Karargahı'nda müttefikleri bilgilendirdi.



Ülkedeki görevi kararlılıkla sürdüreceğini belirten Petraeus, çarpışmalarda sivillerin korunması

için çaba sarfedeceği vaadinde bulundu.





Görevi devralacağı kesinleşir kesinleşmez Brüksel'e giden Petraeus, üye ülkelere Amerika'nın önümüzdeki aylara ilişkin planlarını anlattı.





NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Petraeus'un Afgan operasyonunun komutanlığına atanmasının buradaki strateji açısından bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.





Rasmussen, NATO'nun planının Taliban ile mücadele etmek ve Afgan güvenlik kuvvetlerinin ülkede sorumluluğu üstlenmesini sağlamak olduğunu belirtti.







Aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı'nın başında olan Orgeneral Petraeus, selefi Stanley McChrystal'ın görevden alınması ardından, dün Senato'dan oybirliği ile onay almıştı.





Bu şekilde hem ülkedeki 100 bin Amerikan askerinin, hem de 45 NATO ülkesinden yaklaşık 40 bin askerin komutasını üstlenmiş oldu.





Sıcak temas kuralları



Petraeus'un hangi durumlarda ateş açılabileceğini ve çatışma şartlarını belirleyen kuralları yeniden gözden geçireceği düşünülüyordu.



Ancak Petraeus, buradaki açıklamasında NATO nezdinde geçerli olan kuralları değiştirme niyeti bulunmadığını, sadece varolan kuralların uygulanma biçiminde değişikliklere gidilebileceğini söyledi.



Amerikalı komutan Afgan sivilleri korumanın da en önemli öncelik olacağını ve bunu asgari düzeyde tutmak için çalışacağını vurguladı.



Bu kurallardan bir bölümü askerleri risk altında bıraktığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.



102 yabancı askerin öldüğü Haziran ayı, 2001'de savaşın başlamasından bu yana en fazla kayba uğranan ay olmuştu.



Petraeus dün de ABD Senatosu'ndaki onay oturumunda, ülkede "çatışmaların dinmeden önde iyice şiddetlenebileceği" uyarısında bulunmuştu.



Brüksel'de Genel Sekreter ile görüşen ve ittifakın en üst karar mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'ne hitap eden Petraeus daha sonra Kabil'e geçecek.



'İstişaresiz atama rahatsızlığı'



BBC Savunma Muhabiri Nick Childs, müttefiklerin komuta devir teslim süreci konusunda rahatsızlıkları olduğunu, bazı diplomatların Petraeus'un atanması konusunda kendilerine danışılmadığından yakındığını bildiriyor.



Bu arada NATO gücü de değişimden geçiyor. Hollanda Ağustos ayında askerlerini çekecek. Kanada kuvvetleri de gelecek yıl ülkeden ayrılacak.



Ülkedeki varlığını son aylarda takviye eden ABD de, sene sonunda başlayacak bir gözden geçirme ardından asker sayısını azaltmaya başlamak istiyor.



Önceki komutan Orgeneral Stanley McChrystal, Rolling Stone dergisinde Amerikan yönetiminin sivil yetkililerini eleştirdiği ve alaycı dille yerdiği bir mülakatının yer alması ardından görevden alınmıştı.



McChrystal'ın görevden alınması, özellikle Avrupa'da Afganistan'daki operasyon konusunda şüphelerin derinleştiği ve can kayıplarının arttığı bir döneme rastlıyor.



Müttefiklerin kayıpları yılın ilk altı ayında iki katına çıktı.



Bu arada güneydeki başlıca kent olan Kandahar'da denetimi ele almak üzere uzun zamandır konuşulan bir operasyon tekrar tekrar gecikti.



NATO'nun sorumluluğu Afgan ordusuna bırakma planlarında da aksamalar var. Eğitim projeleri yeterli eğitmen bulunamaması dolayısıyla gecikirken, ABD'de konuyla ilgili bir müfettişin hazırladığı raporda, Afgan ordusunun becerilerinin çoğu zaman gerçekte olduğundan daha gelişkin varsayıldığı belirtiliyordu.