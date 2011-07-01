-PETRAEUS CIA BAŞKANLIĞINA ATANDI WASHINGTON (A.A) - 01.07.2011 - ABD Senatosu, Başkan Barack Obama tarafından Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral David Petraeus'un atamasını onayladı. Halen Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanlığı görevini yürüten 58 yaşındaki Petraeus'un CIA Başkanlığına atanması, Senato'da oy birliği ile kabul edildi. Petraeus'un bu ay Kabil'deki görevini tamamlaması ve Eylül ayında CIA Başkanlığı görevine resmen başlaması öngörülüyor. CIA'in şu anki başkanı Leon Panetta ise emekliye ayrılan Robert Gates'in yerine, ABD'nin yeni Savunma Bakanı olarak görevine başlayacak.