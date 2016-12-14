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Spor

Petr Cech rakip kalede gol aradı

Everton-Arsenal maçının son dakikaları ilginç görüntülere sahne oldu

14 Aralık 2016 14:47

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta maçları başlarken, lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Arsenal, Everton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

16 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçerken, evsahibi Everton Seamus Coleman'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Mücadelenin 86. dakikasında Ashley Williams, Everton'ı 2-1 öne geçirirken, uzatma dakikalarında Arsenal'ın kullandığı köşe vuruşunda Petr Cech kalesini terk etti ve beraberlik golünü aradı.

Cech ve Everton kalecisi  Maarten Stekelenburg arasındaki hava topu mücadelesi ise çok ilginç görüntülere neden oldu.

İşte o görüntüler...

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Petr CechArsenalEvertonkaleci

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