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Petkimspor antrenmanlarını Işıkkent'te yapıyor

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezona hazırlanan Petkimspor, Enka Spor Salonu bakımda olduğu için antrenmanlarını Işıkkent'te yapıyor

03 Eylül 2017 17:20

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde (TBL) yeni sezona hazırlanan Petkimspor, Enka Spor Salonu bakımda olduğu için antrenmanlarını Işıkkent\'te yapıyor.
Aliağa temsilcisi, geçen hafta ev sahibi olduğu özel turnuvayı da Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri\'nde oynadı. Önümüzdeki günlerde evine dönecek Petkim, 7-9 Eylül tarihleri arasında Bergama\'da Düzce Belediyespor, Afyon Belediyespor ve Türk Telekom\'la hazırlık turnuvasına çıkacak. Petkimspor, yeni yabancıları Tre Kelley ve Kaloyan Ivanov\'un da takıma katılmasıyla çalışmalaranı tam kadro sürdürüyor.

 

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