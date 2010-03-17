Petkim'den 10 bin kişiye iş imkanı

T24- 45’inci yılında logosunu yenileyen Petkim, 2015 yılına kadar 5 milyar dolar yatırım yapacak. Petkim yatırım gazına basıyor.





45’inci yaşını kutlayan şirketin 2009 yılı finansal sonuçları ile yeni logosunun açıklandığı toplantıda konuşan Socar- Turcas Enerji CEO’su Kenan Yavuz, 2015 yılına kadar Aliağa’daki Petkim Yarımadası’na 5 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. Yeni yatırımlarla dünya liginde sınıf atlayacaklarını ifade eden Yavuz, sadece yapmayı planladıkları rafinerinin yatırım büyüklüğünün 4 milyar dolar olduğunu açıkladı.





Rekoru kıracağız



Rafineri için Petkim’in Socar&Turcas’a Aliağa’da 1.350 dönüm arazi tahsisi yaptığını ve arkasından gerekli prosesleri başlattıklarını anlatan Yavuz, en önemli süreçlerden biri olan ÇED raporunu aldıklarını kaydetti. Yavuz, ‘’Rafineri yapmak noktasında rekor Hintli bir firmaya ait. Biz de bu rekoru egale edecek bir hızda rafineriyi yapmak ve 2014’te bitirmek istiyoruz’’ dedi. Kenan Yavuz, yatırımların yüzde 40’ının özkaynak, geri kalanının proje finansmanıyla gerçekleştirileceğini belirtti.





En önemli merkez



Yavuz, Petkim Yarımadası’nda 10 milyon tonluk rafineri, Petkim’de 6 milyon ton petrokimyasal üretim, 1 milyon TEU/yıl kapasiteli konteyner terminali ve entegre limanı, 1.500 dönüm lojistik ve terminal alana sahip, yan sanayi ile birlikte 10 bin çalışanı istihdam eden, yerli yabancı yatırımcıların yer aldığı bir kümelenmeyi hayata geçirerek ‘’Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olmayı’’ hedeflediklerini vurguladı.





Ceyhan askıda öncelik Aliağa’nın



Kenan Yavuz, İran ile ticari ve iş geliştirmeye dayalı Socar&Turcas olarak ortak şirket kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve şirket kurma aşamasına geldiklerini belirterek, bu işbirliği ile Petkim’in ihtiyacı olan ürünleri İran’dan daha ucuza getirmeyi planladıklarını kaydetti. Yavuz, EPDK’ya Ceyhan’daki rafineri sürecini durdurduklarını resmen bildirdiklerini, şu anda önceliklerinin Aliağa’daki proje olduğunu ifade etti.





Kriz az etkiledi yine de kâr ettik



Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, 2009’da Petkim için krizin düşük düzeyde etkilediği yıl olduğunu, geçen yılı 2,1 milyar lira ciro, 154 milyon lira vergi öncesi kâr ve 114 milyon lira net kârla kapattıklarını söyledi. Öztürk, Aliağa’da kurulacak rafinerinin petrokimya sanayinin ana hammaddeleri olan nafta ve LPG’yi üreteceğini, bin 500 ila 2 bin arasında ek istihdam sağlayacağını, yıllık kapasitesinin 10 milyon ton olacağını bildirdi.









