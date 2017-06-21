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PETKİM’de sendikacı ve temsilciler gözaltına alındı!

PETKİM’deki eylem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması nedeniyle başlamıştı

21 Haziran 2017 10:42

PETKİM önünde işçilerle birlikte eylemde olan Petrol-İş Sendikası yöneticileri ve temsilcileri gözaltına alındı.

PETKİM’de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması nedeniyle başlayan eylemler sürüyor. PETKİM'de patronun eylem devam ederken içeriye mal yüklemek üzere kamyon sokmak istemesine işçiler engel oldu. Bunun üzerine patron polis çağırdı. Çevik kuvvetin fabrikaya girmesi üzerine Petrol-İş sendikası yöneticileri ve temsilcileri kamyonların önüne geçti. İşçiler çevikle karşı karşıya gelmesin diye isçilerin bahçede beklemesine karar verildi.

Evrensel'in aktardığına göre, sendikacılar kamyonların önünden çekilmek için biri baştemsilci olmak üzere 4 temsilci hakkında verilen cezaların kaldırılmasını istediler.

Polis yetkilileri, "Bunu yarın yapılacak görüşmede gündeme getirirsiniz" deyince sendikacı ve temsilciler çekilmedi. Bir süre fabrika kapısı önündeki gergin bekleyiş sürdü. İşçiler, "Fabrikalar boşaltılsın", "Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya siz" sloganları attı. Fabrika önünde bekleyen tüm sendika temsilcileri gözaltına alındı.

Polisin gözaltı yapmasıyla beraber işçilerin aileleri fabrikaya gelmeye başladı.

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