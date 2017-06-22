PETKİM'de sendika yöneticileri ters kelepçeyle gözaltına alındı

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine PETKİM işçileri eylem yaparak fabrika önünde beklemeye başladı. Fabrika önünde bekleyiş devam ederken Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, şube yöneticileri ve temsilciler polis tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sendikacılar daha sonra serbest bırakıldı.

PETKİM işçileri, sözleşme sürecinde şirketin 3 yıllık sözleşme ısrarını, ücretler arasındaki farkı giderecek talebi karşılamaması ve düşük zam için protesto ediyor. Vali, Kaymakam, milletvekillerinin şirketle görüştüğünü aktaran işçiler eylemlerinin devam edeceklerini söylüyor.

Pazartesi'nden itibaren süresiz eylemdeler

Evrensel'in haberine göre, şirketin ısrarlarına karşı PETKİM işçileri pazartesi sabahından itibaren süresiz eylem başlatmıştı. Bugüne kadar sayısız eylem yapan PETKİM işçileri sadece şirketin değil, Hükümet ve polisin de baskısı ile karşı karşıya.

PETKİM işçileri önceki akşam fabrika önünde beklerken, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, şube yöneticileri ve temsilciler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Emniyet önünde bekleyişe geçen işçilerin ısrarı sonucu sendikacılar serbest bırakıldı.

PETKİM şirketi işçilerden kapıyı açmalarını ve satışı engellememelerini istedi. Sendika ise bunun sadece bir güç gösterisi olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Gün boyu süren tartışmaya İzmir Emniyet Müdürlüğü, Aliağa Kaymakamı, İzmir Valisi, AKP Iğdır milletvekili de dahil oldu.

PETKİM, önceki gün 18.30 civarında 2 kamyonun içeri geçmesi talimatını verdi. İşçiler kamyonların önüne geçerek buna izin vermedi, çevik kuvvet devreye girerek işçileri dağıttı. Sendika Şube Başkanı, “İşçilerle polisin karşı karşıya gelmesini istemiyoruz” derken, işçileri fabrika bahçesine alındı. Polis ise zor kullanarak, sendikacıları yerlerde sürükleyerek, şube başkanını ve yöneticileri yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. 2 kamyon da fabrikadan içeri girdi.

Kamyonlar girdi ama içeride alacağı mal yoktu

Sonrasını anlatan bir işçi, “Kamyonlar girdi ama içeride alacağı herhangi bir mal yoktu, sipariş anlamında. Yani kamyonlar sırf içeri girebilmek için girdiler, bir iki tur atıp çıktılar. Sonra da kamyon girmedi. Bu kadar manasız ve mantıksız bir iş için bütün işçilerin hayatını tehlikeye sokmaktan çekinmedi” dedi.

Petrol-İş: PETKİM nöbetindeyiz

PETROL-İŞ Merkez Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamayla gözaltılara tepki gösterdi. Gözaltı ve baskılarla PETKİM işçisinin mücadelesinin bitirilmek ve hakkını arayan işçinin sesinin kısılmak istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PETKİM işçisi, grev yasağı kapsamındaki işyerinde işverenin bu yasağa güvenerek dayatmalarda bulunmasına karşı çıkmaktadır. Meşru eylem hakkını kullanarak hakkını aramakta ve yıllardır örgütlülüğüyle elde ettiği kazanımlarına sahip çıkmaktadır. PETKİM işçisi, sözleşme sürecinde işverenin 3 yıllık sözleşme dayatmasını, ücretler arasındaki farkı giderecek talebi karşılamamasını ve genel ücret zammı teklifini düşük tutmasını protesto etmektedir. Grev yasağı kapsamındaki işyerinde bu yasağa güvenerek hareket edenler ve işçiyi iradesi dışında Yüksek Hakem Kurulu eliyle bir sözleşmeye mahkum etmeye çalışanlar hesap hatası yapmaktadır. İşverenin dayatmalarına boyun eğmeyen PETKİM işçisi, haklarına ve örgütlülüğüne sahip çıkmaya devam edecek, meşru eylemini sürdürecektir.”