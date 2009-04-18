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Spor

Petkim'de Murat Aşkın dönemi

18 Nisan 2009 19:51

Beko Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim'de, antrenörlüğe Murat Aşkın getirildi.

Beko Basketbol Ligi İzmir temsilcisi Aliağa Petkim’de antrenör Murat Aşkın takımın başına getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün antrenör Mete Babaoğlu'nun istifasını açıklamasının ardından, geçen sezon takımı birinci lige çıkaran teknik kadroda yer alan ve bu sezon antrenör Babaoğlu'nun yardımcılığını üstlenen Murat Aşkın, takımın baş antrenörü oldu.

Aşkın, 27. hafta karşılaşmasında yarın oynanacak Banvit-Aliağa Petkim karşılaşmasında takımın başında olacak.

Murat Aşkın'ın lig sonuna kadar takımın antrenörlüğünü yürüteceği bildirildi.

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