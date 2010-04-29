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Ekonomi

Petkim şirket kuruyor

Petkim Petrokimya Holding A.Ş, tüm hisseleri Petkim'e ait olacak ve liman faaliyetlerini yürütecek bir anonim şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Petkim Petrokimya Holding A.Ş, Petkim Limanı'nın geliştirilmesi, daha ekonomik şartlarda işletilebilmesi ve gelir artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için, tüm hisseleri Petkim'e ait olacak ve liman faaliyetlerini yürütecek bir anonim şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi. 
    

Petkim'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, 26 Şubat 2010'da Petkim Limanı'nın geliştirilmesi, daha ekonomik şartlarda işletilebilmesi, gelir artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi, potansiyel yatırımcılara Petkim Limanı'nın tanıtılması ve olası stratejik iş birliği imkanlarını hayata geçirmek amacıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin münhasır danışman olarak görevlendirildiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.


Açıklamada, olağan genel kurul toplantısında, mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı Petkim'e ait olan gayrimenkuller, dolgu alanları, iskeleler, tesisler ve diğer unsurlardan oluşan Petkim Limanı'nın kısmi bölünmesi suretiyle yeni bir şirket kurulması ve kısmi bölünme ve şirket kurulmasıyla ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için yönetim kuruluna yetki verildiğinin de kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.


Açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında alınan karara ilişkin de şu bilgiler verildi:
"Petkim Limanı'nın geliştirilmesi, daha ekonomik şartlarda işletilebilmesi ve gelir artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için, mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı şirketimize ait olan gayrimenkuller, dolgu alanları, iskeleler, tesisler ve diğer unsurlardan oluşan Petkim Limanı'nın varlıklarının kısmi bölünme yolu ile devri suretiyle tüm hisseleri şirketimize ait olacak bir liman şirketi kurulmasına, kurulacak şirkette 1 (bir) yönetim kurulu üyeliğine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gösterilen adayın seçilmesine, şirketin kurulması ve ilgili süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Petkim Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

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