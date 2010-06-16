T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petkim 'kimya parkı' için Jurong International'la anlaştı

Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin Jurong International firması ile bir danışmanlık anlaşması imzalandığı bildirildi.

16 Haziran 2010 03:00

T24- Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin rafineri-petrokimya-enerji ve lojistik değer zincirine yönelik bir ''kimya parkı'' oluşumu için master plan hazırlanmasına temel oluşturacak çalışmayı gerçekleştirmek üzere Jurong International firması ile bir danışmanlık anlaşması imzalandığı bildirildi.

 
Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yazısında şirketin büyüme planları çerçevesinde sahip olduğu altyapı ve arazileri optimum biçimde kullanmaya imkan verecek, rafineri-petrokimya-enerji ve lojistik değer zincirine yönelik bir ''kimya parkı'' oluşumu için master plan hazırlanmasına temel oluşturacak çalışmayı gerçekleştirmek üzere Jurong International firması ile bir danışmanlık anlaşması imzalandığı ifade edildi.


Dört ay içinde tamamlanması planlanan birinci faz çalışmalarının başladığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24