Petkim 'kimya parkı' için Jurong International'la anlaştı

T24- Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin rafineri-petrokimya-enerji ve lojistik değer zincirine yönelik bir ''kimya parkı'' oluşumu için master plan hazırlanmasına temel oluşturacak çalışmayı gerçekleştirmek üzere Jurong International firması ile bir danışmanlık anlaşması imzalandığı bildirildi.





Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yazısında şirketin büyüme planları çerçevesinde sahip olduğu altyapı ve arazileri optimum biçimde kullanmaya imkan verecek, rafineri-petrokimya-enerji ve lojistik değer zincirine yönelik bir ''kimya parkı'' oluşumu için master plan hazırlanmasına temel oluşturacak çalışmayı gerçekleştirmek üzere Jurong International firması ile bir danışmanlık anlaşması imzalandığı ifade edildi.



Dört ay içinde tamamlanması planlanan birinci faz çalışmalarının başladığı kaydedildi.