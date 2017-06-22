PETKİM işçileri eylemde: Bugün Yüksek Hakem Kurulu'nda görüşme bekleniyor

PETKİM TİS görüşmesinin tıkanması üzerine başlayan eylemler devam ederken; patronun talebi üzerine İzmir Swis Otelde bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye mola veren sendikacılar fabrikaya gelerek işçilere bilgi verdi. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay fabrikadan ayrılırken yaptığı açıklamada normal koşullarda Ağustos'a kadar sürecek olan Yüksek Hakem Kurulu sürecinin yarına çekildiğini, PETKİM sözleşmesinin bugün Yüksek Hakem Kurulu'nda görüşüleceği söylendiğini dile getirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre Oktay, "Siyasi otoritenin eli var bu işin içinde. Yüksek Hakem'de önce Akbank sürecinin görüşülmesi gerekirken onu erteleyip yarına PETKİM'i alacaklarını ifade ettiler. Taleplerimizi tartıştık bir uzlaşmaya varamadık. İşçi arkadaşlarla konuştuk ya masadan kalkacağız Yüksek Hakem insafına kalacak ya da anlaşabileceğimiz yere kadar çabalayacağız" dedi. Oktay tekrar görüşmenin yapıldığı otele döndü.

Bugün SOCAR Ceo’su ve AKP Iğdır Milletvekili Nurettin Aras’ın İçişleri Bakanlığına yaptığı ziyaret sonrası Yüksek Hakem Kurulunun 60 iş günü verdiği görüşmenin en geç bugün 15.00’e çekildiği belirtiliyor.

İşçiler duruma tepki gösterdi. İşçiler, “Bu bize yapılan bir şantajdır, eğer görüşme Yüksek Hakem Kuruluna giderse kiralık işçilik ve 3 yıllık sözleşme süresi maddeleri geçecektir. Devlet eliyle bu sözleşme sonlandırılmak isteniyor” dediler.

Devlet yetkililerinin müdahalesi işçiler tarafından tepkiyle karşılanırken “2000 işçinin vebalini ödeyemezler. Biz bunun masada bitirilmesini istiyoruz, Yüksek Hakem’e gitmesini istemiyoruz” dedi. İşçilerin içeride AKP aleyhine slogan attığı belirtildi.

Bir PETKİM işçisi de sosyal medyada yaptığı yorumda, “İşçi iftarını açmasın diye yemeği çöpe döktüren bir işverenin yanında olan siyasi iktidar çok kişinin hakkına ve vebaline girmiştir. Ya işverenin taleplerini kabul edeceğiz ya da YHK’dan çıkan kararı. Şimdi size soruyorum YHK’dan işçi lehine bu zamana kadar ne çıktı? Vicdanım öyle yaralı ki yıllarca desteklediğimiz siyasi irade bugün PETKİM’le beraber işçisini sattı! Vatanımı, milletimi severim gerekirse canımı veririm. Ama benim vatan millet sevgim üzerinden yabancıların bizi sömürmesine sebep olanlara hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.