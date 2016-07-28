PETKİM Genel Müdürü istifa etti, 200 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM) Genel Müdürü Saadettin Korkut ve bazı üst düzey yetkililer istifa ederken, PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişi Paralel Yapı bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldı.

PETKİM Genel Müdürü Korkut, SOCAR Kamu İlişkileri Direktörü Ömer Adsız, Star Rafineri İnsan kaynakları Direktörü Fuat Ulagay, SOCAR İnsan Kaynakları Direktörü Ilgar Mehmetoğlu ve SOCAR Bilgi İşlem Direktörü Çetin Korkut bugün itibarıyla istifalarını verdi.

SOCAR Türkiye ve PETKİM'deki bu istifaların, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili incelemeyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bu arada PETKİM'de 200'ün üzerinde çalışanın da aynı sebeplerle işten uzaklaştırıldığı kaydedildi.

PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut akşam saatlerinde kurum çalışanlarına bir veda mesajıyla istifasını duyurdu.

Konuya ilişkin yarın Borsa İstanbul'un bilgilendirileceği belirtildi.