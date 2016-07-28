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PETKİM Genel Müdürü gözaltına alındı

Korkut'un PETKİM yerleşkesindeki makam odasına da baskın yapıldı

28 Temmuz 2016 11:47

İzmir Aliağa ilçesinde kurulu Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Genel Müdürü Saadettin Korkut'un evinde gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çalışanlarına bir mesajla istifasını duyurduğu belirtilen PETKİM'in Genel Müdürü Korkut'un Karşıyaka ilçesindeki evine, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Aynı saatlerde Korkut'un PETKİM yerleşkesindeki makam odasına da baskın yapıldı.

Gözaltına alınan Korkut'un, evinde ve makam odasında yapılan aramalarda bazı bilgi ve belgelere ulaşıldığı ifade edildi.

El konulan tüm bilgi, belge ve dijital materyaller ile birlikte İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen Korkut'un, sorgu işlemlerine başlandığı kaydedildi.

PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Korkut'un istifası ve gözaltına alınmasının FETÖ ile yürütülen incelemeyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

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PETKİM Genel Müdürügözaltına alındıPetrokimya Holding

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