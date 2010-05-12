Petkim 2 bin kişi alacak

T24- Petkim Yönetim Kurulu Üyesi, Socar- Turcas CEO'su Kenan Yavuz, gelecek birkaç yıl içinde 2 bin kişiyi işe alacaklarını belirterek, teknik elemanları teknik eğitim veren meslek liseleri ve yüksekokullarından seçeceklerini, işletme ve muhasebe bölümlerinden kesinlikle alım yapmayacaklarını söyledi.



İzmir Ticaret Odası (İTO), ‘Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2010 Yılı Üretim ve Satış Politikaları’ konulu meslek grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Petkim Yönetim Kurulu Üyesi, Socar- Turcas CEO'su Kenan Yavuz, Petkim'de birkaç yıl içinde 2 bin kişiyi işe alacaklarını belirterek, “Teknik meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin tamamını mesleki anlamda yetiştirecek işlere yönlendirmek lazım. Meslek yüksekokullarının tamamı, teknik eğitim vermeli. Önümüzdeki yıllarda İşletme ve muhasebe bölümlerinden kesinlikle işçi almayacağız. Çocuklarımızın da tercihlerini doğru yapması lazım” dedi.



‘BU YIL 70 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ’



Petkim Petrokimya Holding Genel Müdürü Hayati Öztürk ise petrokimya sektörünün büyüklüğünün 2015 yılında 10 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü belirterek, sektördeki acımasız rekabete dikkat çekti. Öztürk, bu yıl sonuna kadar 70 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirterek, “Maliyet yapımızı güçlendireceğiz. Bunun için de yatırım yapmalıyız. Bugüne dek Petkim tamamen öz kaynaklarıyla yatırımları finanse etti. 600 milyon dolar yatırım yaptı. Ortalama kapasite yüzde 20 arttı. Daha çevre dostu bir enerji üretim moduna geçti. Bu yatırımlar Petkim'i rekabetçi konuma getiremiyor. Yapmak istediğimiz mevcut tesislerin kapasitesini maksimum düzeye çekmek” diye konuştu.



MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ FELSEFESİ



Hayati Öztürk, satışta müşteri odaklı bir felsefe geliştirdiklerini belirterek, Ege Bölgesi'nde yüzde 21 civarında pazar payına sahip olduklarını, yeni yatırımlarla bu oranı 2018 yılında yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Petkim'in kümelenme modeline dikkat çeken Öztürk, rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik üzerine kurulacak bir yapının üretim maliyetlerini rekabetçi hale getirebileceğini ifade etti. Hayati Öztürk, şöyle devam etti:



“Rafineri, Socar- Turcas tarafından yapılıyor. 10 milyon tonluk bir rafineri olacak. Rafineri ve petrokimya entegrasyonunu etkin bir şekilde gerçekleştiremeyenler varlık gösteremez. Bu iki yapının entegre olması zorunlu. Aksi taktirde rekabet gücü olmaz. 2014 yılı başında rafineri devreye girer ve yüksek kalitede rekabetçi hammadde üretimi başlar. Lojistik ayağı da çok önemli. Limanıyla, demiryoluyla, karayoluyla üç tür ulaşım ağıyla entegre bir yapı olacak.”



Petkim'in enerji maliyetinin yüzde 25'lere ulaştığına dikkat çeken Öztürk, “Bu çok ciddi bir rakam. Enerji önemli ve rekabetçi enerji üretimi Petkim'in bu yapısında önemli çözüm noktalarından biri olacak. Rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik dört ayak üzerine oturacak. Bu yapı ile üretim maliyetleri rekabetçi olacak. Amacımız devamlılığını sağlamak ve büyüme gücü vermek” dedi. (Milliyet)