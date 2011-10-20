T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PETKİM, 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2011 20:10

-PETKİM, 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - PETKİM Petrokimya Holding A.Ş, Tayvanlı APEXTECH firması ile toplam 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. PETKİM'in KAP'ta yayımlanan açıklamasında, Saf Tereftalik Asit (PTA) fabrikası kapasite artış yatırımıyla ilgili imzalanan sözleşme kapsamında temel ve detay mühendislik ve ekipman/malzeme tedariğiyle ilgili APEXTECH ile toplam 14 milyon 350 bin dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kapasite artışı yatırımının 2 yılda tamamlanmasının planlandığı, yatırım sonrası PTA fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin yüzde 50 artışla yıllık 70 bin tondan 105 bin tona çıkacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24