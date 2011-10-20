-PETKİM, 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - PETKİM Petrokimya Holding A.Ş, Tayvanlı APEXTECH firması ile toplam 14,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. PETKİM'in KAP'ta yayımlanan açıklamasında, Saf Tereftalik Asit (PTA) fabrikası kapasite artış yatırımıyla ilgili imzalanan sözleşme kapsamında temel ve detay mühendislik ve ekipman/malzeme tedariğiyle ilgili APEXTECH ile toplam 14 milyon 350 bin dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kapasite artışı yatırımının 2 yılda tamamlanmasının planlandığı, yatırım sonrası PTA fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin yüzde 50 artışla yıllık 70 bin tondan 105 bin tona çıkacağı kaydedildi.