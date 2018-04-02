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Dünya

Petersburg'daki Amerikan konsolosluğunda ABD bayrağı indi, boşaltma işlemleri başladı

ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomatlar dün Moskova'ya ulaştı

02 Nisan 2018 14:31

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın Britanya’nın Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin arından ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomatlar dün (1 Nisan 2018) Moskova’ya ulaştı. St. Petersburg’daki Amerikan konsolosluğunda bayrak toplanırken, boşaltma işlemlerinin başladığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın Britanya’nın Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin arından ABD tarafından sınır dışı edilen 60 Rus diplomat ve ailelerini taşıyan iki uçak, dün Moskova’ya ulaştı. Diğer yandan ABD’nin sınır dışı yaptırımına ek olarak kapatma kararı aldığı St Petersburg’daki Başkonsolosluk binasından da Amerikan bayrağı söküldü.

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