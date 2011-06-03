-PET ŞİŞEDE SU DA İCRAYA DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Bucak İcra Müdürlüğü 262 adet pırlanta takıyı, Manisa 3. İcra Müdürlüğü fabrika ve makineleri, Niksar 1. İcra Müdürlüğü pet şişelerde suyu icra yoluyla satacak. ''İcramatik.com'' sitesindeki ilana göre, bir borç nedeniyle hacizli olan, 262 adet pırlanta takı, 30 Haziran 2011 tarihinde, 14.30-14.40 saatleri arasında, Bucak İcra Müdürlüğü Kalemi Adliye Binası Bucak adresinde açık artırma yoluyla satılacak. İlana göre, 262 adet pırlanta takının 18 ayar brüt ağırlığı 2028,22 gram, (taş ağırlığı düşüldükten sonra) altının ağırlığı 1978,94 gram. Satışa çıkarılan takıların muhammen bedeli toplam 79 bin 363 dolar olarak belirlendi. Satışın yapıldığı gün, dolar kuru ve has altın gram değerine bakılacak ve satış buna göre yapılacak. Bu arada, Manisa 3. İcra Müdürlüğü, Manisa merkez ilçesi Keçeli köy mahallesi Safrançayı mevkisindeki bir fabrika ile içindeki makineleri açık artırma yoluyla satışa çıkardı. Fabrika binası, idari bina, bekçi kulübesi ile müştemilatının bulunduğu 7 bin 700 metrekare alana sahip arsa ve taşınmazların toplam değeri 1 milyon 920 bin lira, aralarında plastik enjeksiyon makineleri, su yumuşatma cihazı, plastik kırma makinelerinin de bulunduğu makinelerin toplam değeri 873 bin 880 lira olmak üzere satışa çıkarılan taşınmazların ve makinelerin toplam değeri 2 milyon 793 bin 880 lira olarak belirlendi. Birinci artırma 1 Temmuz 2011'de 14.00-14.10 saatleri arasında Manisa Adliyesi Zemin Kat Z/57 nolu satış odası/Manisa adresinde, satış gerçekleşmediği takdirde ikinci artırma 11 Temmuz 2011'de aynı yer ve saatlerde yapılacak. Satışa katılacakların tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si oranında nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri gerekiyor. Niksar 1. İcra Müdürlüğü bir borçtan dolayı hacizli duruma düşen 0,5 litrelik 180 bin 360 adet, 1,5 litrelik 93 bin 612 adet, 5 litrelik 7 bin 576 adet toplam muhammen bedeli 47 bin 958 lira olarak belirlenen, pet şişelerdeki suyu açık artırma yoluyla satacak. Birinci artırma 22 Haziran 2011'de 10.00-10.40 saatleri arasında, Kültür mahallesi Ayvazönü mevki no: 16 Ayvaz Suyu Fabrikası Niksar adresinde yapılacak, satış gerçekleşmediği takdirde ikinci artırma 27 Haziran 2011'de aynı yer ve saatte yapılacak.