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Ekonomi

Pet şişe hammadesi ithalatına koruma önlemi başlatıldı

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Su dahil içecekler, gıda ve ilaç ambalajlamasında yaygın olarak kullanılan polietilen tereftalat (PET) ithalatına "üç yıl süreyle" korunma önlemi başlatıldı

08 Kasım 2017 12:41

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Su dahil içecekler, gıda ve ilaç ambalajlamasında yaygın olarak kullanılan polietilen tereftalat (PET) ithalatına \"üç yıl süreyle\" korunma önlemi başlatıldı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 78 ml/gram veya daha fazla viskozitesi olan PET ithalatına, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan dönemlerde sırasıyla gümrük kıymetinin yüzde 6.40\'ı, yüzde 6.20\'si ve yüzde 6\'sı oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.
Kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgelerinden yapılan bu kapsamdaki ithalatın bu önlemden muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, tek tek ülkelerin 2 bin 332 tonu geçmemesi kaydıyla, her bir dönem için 6 bin 995 ton olarak belirlendi.

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