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Dünya
Deutsche Welle

Peşmergeye silah yardımı devam edecek

Almanya Savunma Bakanı, Kuzey Irak'taki peşmergelere silah sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Alman ordusu da bölgeye askeri birlik göndermeye hazırlanıyor.

29 Ocak 2015 18:38


Alman birinci televizyon kanalı ARD'ye konuşan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kuzey Irak'taki peşmergelere silah ve askeri teçhizat yardımının devam edeceğini belirterek öncelikle kışlık giysi ve hijyen malzemeleri gönderileceğini ifade etti. Von der Leyen, şubat ayının sonuna kadar da silah ve cephanelik sevkiyatının süreceğini belirtti.

Almanya geçen yıldan beri IŞİD'e karşı savaşan peşmergeye 70 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat gönderdi. Bu silah ve askeri malzemelerle 100 bin peşmergeden 10 bini donatıldı.

Kürt birlikleri Almanya'dan özellikle 'Milan' tipi tanksavar istiyor. Alman ordusu, şimdiye kadar bu tipte 30 füzesavar ve 500 de füze gönderdi. Von der Leyen, peşmergeye talepleri doğrultusunda başka 'Milan' tipi silahların da gönderilebileceği mesajını verdi.

Askeri birlik de gidecek

Almanya silah desteğinin yanı sıra Kuzey Irak'a askeri birlik de göndermeyi planlıyor. Erbil'e gidecek olan 100 kişilik ekip IŞİD'e karşı mücadele eden peşmergeyi eğitecek. Ancak şubat ayında başlaması öngörülen askeri misyonun Alman parlamentosunun onayından geçmesi gerekiyor.

Misyonla ilgili ayrıntılar henüz netleşmiş değil, ancak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da NATO çatısı altında öngörülmemiş olması nedeniyle hukuki açıdan tartışmalı bulunuyor. Zira Alman anayasasına göre, ordunun üstleneceği bir yurtdışı misyonunun böyle bir sistem içinde 'karşılıklı kollektif güvenliği' sağlama amacı taşıması gerekiyor.

Anayasal çerçeve konusunda bir sorun olmadığını söyleyen Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise hükümetin misyonun hukuki boyutunu kapsamlı şekilde incelediğini ve misyonun anayasaya tamamen uyduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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