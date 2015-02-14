'Peşmergeye gönderilen tanksavar füzeleri ve el bombaları PKK'nın eline geçti'

Almanya’nın IŞİD’e karşı savaşması amacıyla geçtiğimiz yıl Peşmerge güçlerine gönderdiği silahların PKK’nın eline geçtiği öne sürüldü. Süddeutsche gazetesinin Spiegel dergisini referans göstererek verdiği haberde, çok sayıda Alman tansavar füzesi ve el bombalarının PKK’nın elinde olduğu belirtildi.

Peşmergeye gönderilen ancak PKK’nın eline geçen silahlar arasında Milan tansavar füzeleri ve DM51A1 model el bombaları olduğu kaydedildi. Haberde PKK militanlarının Almanya tarafından gönderilen silah sandıklarını gösterdikleri öne sürülüyor.

Füze fırlatma sistemleri gönderilecek

Almanya, geçtiğimiz hafta Peşmerge güçlerine yeniden silah ve askeri malzemenin yanı sıra tıbbi malzeme gönderme kararı almıştı.



Süddeutsche gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Almanya Peşmerge güçlerine 500 Milan tipi tanksavar füze ve bu füzeleri fırlatmada kullanılan 30 Milan füze fırlatma sistemi gönderecek. Bununla birlikte 200 zırh delici bazuka ve buna ait 2400 mühimmat, 4 000 G3 piyade tifeği, 2 milyon mermi, 10 adet makineli tüfek ve 10 bin el bombası daha göndermeye hazırlanıyor.

Almanya’nın sözkonusu silahlardan önce 10 zırhlı devriye aracı, Unimog sıhhi araç, ilkyardım malzemeleri ve 6 bin kişilik kışlık askeri kıyafet göndereceği belirtiliyor.