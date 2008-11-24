Peşmerge'ye Bulgar silahı iddiası

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin Bulgaristan'dan silah aldığını yazdı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise gazetenin haberini yalanladı.



Washington Post'un Bağdat çıkışlı, Ernesto Londono imzalı haberinde, üç uçak dolusu hafif silah ve mühimmatın Irak'ın kuzeyine ulaştırılması ve bunun zamanlamasının Amerikalı yetkilileri alarma geçirdiği belirtildi.



Haberde, Amerikalı yetkililerin, "Kürtlerin kuzey Irak'taki bazı bölgelerde kontrolü genişletme çabasına giriştiği bir zamanda, Bağdat hükümeti ile silahlı bir çatışma olasılığından artan şekilde endişelendiği" ifade edildi.



Gazetenin haberine göre, adlarının açıklanmasını istemeyen üç Amerikalı yetkili, Eylül ayında üç C-130 kargo uçağının Süleymaniye'ye ulaştığını teyit etti. Bu yetkililer, bölgesel yönetime yapılan silah transferini ilk defa Bulgaristan'daki bir kaynaktan öğrendiklerini söylediler.



Washington Post'a konuşan bir yetkili, "Evet, Kürtler bu özerk bölgeyi elinde bulunduruyor ve peşmergeyi ellerinde tutma yetkileri var. Ancak peşmergeyi kendilerinin silahlandırması ve bu silahları gizlice getirmeleri (değil)... Ben Irak hükümetinin yerinde olsaydım, çok endişelenirdim" ifadesini kullandı.



Habere göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilileri ise bu silah alımıyla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamayarak, "Irak'ta terörizme karşı savaşta ön cephede olmaya devam ediyoruz. Devam eden bu tehditle beraber, anayasada hiçbir madde, bölgesel savunma için savunma malzemesi elde etmemizi engellemiyor" ifadelerini içeren bir açıklama yayımladı.



Irak İçişleri Bakanı Cevad El Bolani, Washington Post'a, merkezi hükümet yetkililerinin Bulgaristan'dan silah alımını onaylamadığını söyledi. Silah ithalinin sadece İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından onaylanabileceğini belirten El Bolani, böyle bir hareketin Irak yasalarının ihlali anlamına geleceğini kaydetti.



Amerikalı yetkililerin de sadece Irak'ın İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının silah ithal etmeye yetkili olduğunu ifade ettiklerini belirten gazete, uzman görüşüne de yer vererek, bununla birlikte bölgesel yönetimin silah ithal edemeyeceğine dair anayasada açık bir madde bulunmadığını yazdı.



Gazete, Irak'ta Sünnilerle Şiiler arasındaki gerginlik, Şii siyasi partileri arasındaki çekişme ve Iraklı Kürtler ile "Arapların baskın olduğu" Irak hükümeti arasında gerginliğin son aylarda endişe kaynağı olduğunu, Irak'taki yetkililerin sözlü bir savaş başlattığını, Irak ordusu ve peşmergenin çatışmaya yaklaştığını yazdı.



Washington'daki Kongre Araştırma Hizmeti kuruluşunun Orta Doğu uzmanlarından Ken Katzman, gazeteye, "Kuzeyde kolayca bir şiddet patlaması olabilir. Iraklı Kürtlerle ilgili hiçbir durum çözüme kavuşmadı" dedi.



Washington Post, "Arap Sünnilerin 2005'teki seçimi önemli ölçüde boykot ettikleri için, Kürtlerin Kerkük ve Ninova'yı içeren Tamim eyaletinde ölçüsüz bir siyasi güç kazandığını" kaydetti.



Bulgaristan'dan yalanlama



Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise Bulgaristan'ın Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimine merkezi hükümetin izni olmadan üç uçak dolusu silah sattığı yolundaki iddiaları reddetti.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dragovest Goranov, Bulgaristan'dan yapılan tüm silah satışlarının şeffaf ve uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu savunarak, "Bulgaristan silah ihracatında hiçbir zaman özel kişilerle irtibata geçmemiştir" dedi.



Goranov, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmekle birlikte, her şeye rağmen gerekli araştırmanın ilgili makamlar tarafından titizlikle yapıldığını bildirdi. (AA)